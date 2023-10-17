«س و ج».. كل ما تريد معرفته حول تقديم الطعون على مرشحي الرئاسة 2024

بدأت الفترة التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الاعتراضات والطعون بين المرشحون للانتخابات الرئاسية 2024 وبعضهم البعض، من اليوم الثلاثاء، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنون معرفته حول تقديم الاعتراضات على مرشحي الرئاسة 2024 في هيئة سؤال وجواب، حسبما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

من الذين لهم حق تقديم الاعتراضات على مرشحي الرئاسة؟

كل من تقدم رسميا بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يحق له أن يعترض لدى الهيئة على أي شخص آخر قدم أوراق ترشحه، مع اشتراط بيان أسباب الاعتراض.

ما هي الفترة المسموح خلالها تقديم الطعون؟

بدأت من اليوم الثلاثاء وتنتهي غدا الأربعاء، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

وما هي الإجراءات التالية بعد تقديم الطعن؟

يتم قيد كل الطلبات حسب ساعة وتاريخ ورودها، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل في الاعتراضات خلال الفترة بداية من الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 21 من نفس الشهر.

هل يمكن لأي مرشح التظلم حال استبعاده من السباق الانتخابي؟

نعم، يمكن لأي مرشح لرئاسة الجمهورية تم استبعاده أن يتقدم بتظلم بداية من اليوم الاثنين، الموافق 23 أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 من الشهر ذاته، ويتم حسم التظلم يوم الخميس الموافق 26 من شهر أكتوبر.