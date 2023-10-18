شهد سعر الریال السعودي الیوم الأربعاء 18-10-2023 في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح الشراء بين الأقل في البنوك بـ7.95 جنيه والأعلى 8.24 جنيه، وبالنسبة للبيع بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، وفقًا لبيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وسعر الریال السعودي الیوم الأربعاء 18-10-2023 في البنوك المصرية، نرصدها في السطور التالية في عدد من البنوك.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الشراء 8.22 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، بالنسبة للشراء 8.20 جنيه، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.20 جنيه الشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

عن سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.04 جنيه الشراء، و8.25 البيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بالنسبة للشراء8.21 جنيه و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.19 جنيه للشراء، والبيع 8.25 جنيه.