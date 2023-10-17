مجدي كامل بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة: «ارحموا الأطفال»

أبدى الفنان مجدي كامل، حزنه الشديد، بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

مجدي كامل: ارحموا الأطفال

وقال مجدي كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ارحموا الأطفال، ما يحصل مجزرة، لا يوجد إنسان يسحتمل مناظر قتل الأطفال».

وكان في مقدمة الحضور، خالد الصاوي، أشرف زكي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوى خطاب، وفاء عامر، جمال عبدالناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي.