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الوطنية لحقوق الإنسان تدين قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

كتب:

حبيبة فرج
01:20 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
قصف مستشفي الأهلي المعمداني

قصف مستشفي الأهلي المعمداني

أدانت المنظمة المتحدة الوطنية للحقوق الإنسان برئاسه المستشار محمد عبد النعيم قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي قصف مستشفى الأهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الإجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكابها منذ عشرة أيام.

وناشدت المنظمة المؤسسات الدولية والدول الكبري التدخل لوقف هذه الجريمة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطيني، والتي قامت بالتوقيع على ميثاق روما، مما يمد اختصاص المحكمة له.

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