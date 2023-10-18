«حياة كريمة» تدين جريمة الاحتلال الغاشم في مستشفى المعمداني

أدانت مؤسسة حياة كريمة بكل العبارات الجريمة النكراء للاحتلال الغاشم علي المستشفي المعمداني والتي تعد انتهاكا للإنسانية و خرقا للقانون الدولي‏.

وأدانت المؤسسة هذه الجريمة النكراء التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

‏وأمام هذا التعدي السافر، فإن مؤسسة حياة كريمة تؤكد علي استمرارها في حشد جهود الإغاثة والدعم للأشقاء في غزة ‏و تؤكد المؤسسة ان دماء الضحايا الطاهرة هي وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الانسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب.