الحالة الصحية للطفل ملقن الشهادة وشقيقه.. «لسة في العمر بقية»

مشهد إنساني تقشعر له الأبدان جرى تداوله قبل ساعات لأحد الأطفال وهو يجلس على ركبتيه لتلقين شقيقه الشهادتين بعد إصابته بعدة جروح متفرقة في جسده جعلته لا يقوى على الحركة أو التحدث الا قليلا، فلا يزال قلبه ينبض بالحياة وعيناه مليئتان بالأمل متشبثا بفرصة أخرى للعيش، ليتساءل الجميع عن حالته الآن.

الحالة الصحية للطفل ملقن الشهادة

وكشف مقطع فيديو نشرته المصورة زينب أبو عونة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو للطفل ملقن الشهادتين لشقيقه، لتكشف عن آخر التطورات الصحية لهم، فنشرت الفيديو معلقه عليه: «عمر بخير وبحاجة ماسة لدعواتكم».

وظهر الطفل عمر وهو مستلقي على أحد الأسرة، وعلى رأسه ضماده لوقف نزيف رأسه الذي يكسو جبينه، ليتحدث بصعوبة كبيرة مطمئنا الوطن العربي أجمع على حالته الصحية: «أنا بخير».

وإلى جواره يمكث شقيقه الذي لقنه الشهادة، وتبدو حالته مستقرة إلى حد ما، طالبا الدعاء من الجميع بالشفاء وطمانتهم على حالته الصحية هو وشقيقه.

فيديو تلقين الطفل الشهادتين لشقيقه

في فيديو لم تتجاوز مدته بضع ثواني، ظهر أحد الأطفال جالسا على ركبتيه، حاملا بيده قطعة من القطن لتخفيف آثار الدماء التي علت وجهه الصغير، بينما ينام شقيقه أمامه وجسده ملفوف بالقطن، وطلب منه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، علي صوتك أشهد إن لا اله الا الله.

قصف مستشفى المعمداني

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.