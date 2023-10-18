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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-10-2023

كتب:

مريم حنفي
09:14 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-10-2023، حيث تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم، بقيمة وصلت إلى 20 جنيها داخل محلات الصاغة، دون ضريبة أو مصنعية.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-10-2023، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2350 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

- ويسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2686 جنيها للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 2014 جنيها. 

أسعار الذهب اليوم في المحلات 

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1571 جنيها. 

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 1337 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات وصل إلى 18 ألفا و800 جنيه. 

- أما سعر الأونصة يبلغ اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 83 ألفا و170 جنيها. 

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