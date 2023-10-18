نقل شحنات جديدة من المساعدات الإنسانية إلى معبر رفح استعدادا لدخول غزة

حرّكت جمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من الجهات الأخرى الداعمة، شاحنات المساعدات من مدينة العريش إلى معبر رفح، تحسبا لفتح المعبر في أي لحظة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن المعونات والمساعدات تم تقسيمها الى عدة مناطق داخل مدينة العريش، وهناك مساعدات تم نقلها إلى البوابة الرئيسية في معبر رفح على مدار اليومين الماضيين، لتكون جاهزة لدخول المعبر حال فتحه لتصل سريعا الى الأشقاء في قطاع غزة.

سيارات التحالف الوطني وصلت معبر رفح

وأضاف «زايد»، في تصريح لـ«الوطن»، إن قافلات التحالف الوطني أو حزب حماة الوطن، تحركت في اتجاه المعبر، وهي جاهزة لدخول القطاع في أي لحظة، علاوة على تجهيز جميع المساعدات الأخرى سواء مساعدات الهلال أو مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي وصلت عبر مطار العريش.

عملية فتح المعبر باتت وشيكة

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أكد في لقاء معه أمس، أن القيادة السياسية تتواصل لحظة بلحظة مع جميع الأطراف، لفتح المعبر، وان عملية فتحه باتت وشيكة، موضحا أن هناك اهتماما بالغا من القيادة السياسية بالوضع في القطاع، ومعرفة التفاصيل وكل ما هو جديد يخص الأشقاء الفلسطينيين.