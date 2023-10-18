وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تل أبيب

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب صباح اليوم، عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مستشفى المعمداني في غزة.

بايدن يزور إسرائيل

وتأتي زيارة بلينكن إلى تل أبيب، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة.

وكان بلينكن أجرى جولة في المنطقة شملت 7 دول، حيث تحاول الولايات المتحدة تحقيق توازن دقيق بين تقديم الدعم لإسرائيل وتخفيف الكارثة الإنسانية في غزة والحد من تصاعد التوترات في المنطقة.