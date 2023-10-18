عميدة كلية الاقتصاد في بني سويف: مصر تظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

أكدت الدكتور نجلاء بكر، عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن إسرائيل تسعى للتخلص من الفلسطينيين بتهجيرهم إلى سيناء، ما يؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية، ومصر ترفض هذا الأمر لصالح القضية الفلسطينية والحرص على مصالح الفلسطينين.

تهجير الفلسطينين إلى سيناء سيكون له تأثيرات سلبية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر تظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينين إلى سيناء سيكون له تأثيرات سلبية على الدولة المصرية، لأن المقاومة الفلسطينية تجرى في سيناء والعدوان الإسرائيلي كذلك، ما سيأخذ القضية لمحور إقليمي وسيوسع نطاق الحرب وتداعيات ذلك ستكون خطيرة على الأمة العربية بأكملها وعلى العالم.

العالم بأكمله يدرك خطورة الكيان الإسرائيلي

وشددت على العالم بأكمله إدراك خطورة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل المجازر والإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل على فلسطين، والتي يحرمها القانون الدولي في الوقت الذي يقف فيه العالم دون تحرك سوى مساعدة الظلم.