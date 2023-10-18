السفير الفلسطيني بالقاهرة: نشكر الرئيس السيسي على رفضه القاطع لتهجير شعبنا

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني لدى مصر، إنهم يميزون جيدا بين محاولات إدخال المساعدات لمن يحتاجها، وبين ما تدعو له إسرائيل من محاولات تهجير الفلسطينيين لمصر، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفضه لهذه المطالب، ونحن نؤيده فيها، لأن كما قال فإن تهجير الفلسطينيين يعنى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا أمر مرفوض تمامًا من قبل شعبنا.

إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم

وأضاف السفير الفلسطيني خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نقابة الصحفيين اليوم، إن ما تقوم به مصر من محاولات لإرسال المساعدات هي وبعض الدول العربية هو محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، ونحن حذرنا مرارًا من وصول الأوضاع إلى هذه المرحلة، ولكن إسرائيل ترتكب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية منع دخول المساعدات

وأشار إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية كافة المسؤولية عن تعطيل دخول المساعدات عبر معبر رفح، لأن المعبر يعمل من الجانب المصري، ونحن ننتظر دخول المساعدات، لكن الجانب الإسرائيلي هو الذي يعطل دخولها.