372 ألف جنيه إيرادات فيلم «دولارات دولارات» في 4 أسابيع.. مهدد بالسحب

وصلت حصيلة إيرادات فيلم دولارات دولارات، على مدار 4 أسابيع عرض بالسينما إلى 372 ألفًا و245 جنيهًا فقط، وتذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما وهي فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم دولارات دولارات، في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء، إيرادات تقدر بألف و129 جنيهًا، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي، بسبب تذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث سبقه منذ أيام فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان الذي حقق نحو 13 مليونا في 10 أسابيع عرض بالسينما.

أبطال فيلم دولارات دولارات

فيلم دولارات دولارات بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، مدحت إسماعيل تيخا، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

قصة فيلم دولارات دولارات

تدور قصة فيلم دولارات دولارات، عن عملية سطو مسلح، الأمر الذي يترتب عليه صراعات وأزمات تقلب الأحداث رأسًا على عقب، وذلك في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.