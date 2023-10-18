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الجالية المصرية في ألمانيا: رسائل السيسي اليوم تؤكد أن مصر دولة قوية

كتب:

كريم روماني
03:41 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
علاء ثابت

علاء ثابت

أشاد علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والتي أكد خلالها أن التهجير من غزة إلى سيناء يؤدي إلى نقل المقاومة إلى سيناء، وستصبح قاعدة عمليات ضد إسرائيل، وسيؤدي ذلك إلى المواجهة مع مصر.

مصر دولة قوية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن مصر دولة قوية، ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مؤكدا أن الجالية تفوض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري: «الجالية المصرية جميعا تؤيد وتفوض الرئيس».

وأشار إلى أن سيناء مصرية وتظل مصرية، مشيدا بجهود القيادة السياسية المصرية فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، وحرص مصر الدائم على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

الأحزاب السياسية

وفي سياق متصل، أعلنت عدد كبير من الأحزاب السياسية والنقابات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.