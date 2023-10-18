للاطمئنان على تخفيض الأسعار.. محافظ قنا يفاجئ عددا من السلاسل التجارية

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدد من السلاسل التجارية بمدينة قنا، تابع خلالها أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض، في إطار تنفيذ «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية»، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

محافظة قنا

بحسب البيان، حرص محافظ قنا خلال الجولة على التأكد من تخفيض أسعار السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة منذ بداية إطلاقها، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، بتكثيف المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية الاستراتيجية، بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.

انخفاض أسعار السلع الغذائية بفنا

وقال محافظ قنا إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، شهدت تخفيضات تتراوح بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تشمل «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض» خلال الفترة المقبلة.