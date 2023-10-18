بكاء وتبرعات وتغيير صور الحسابات.. فنانو العرب يدينون مجزرة مستشفى المعمداني

عبر عدد كبير من فناني مصر والعرب عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث أعربوا عن حزنهم والغضب تجاه ما يحدث من مجازر في الأراضي الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي وأخرها استهداف مستشفى المعمداني.

وتنوعت طرق تعبير الفنانين عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث ظهر بعضهم يبكي، بينما قام آخرون بالتبرع للجمعيات الخيرية الفلسطينية، أو تغيير صورة حساباتهم الشخصية بعلم فلسطين.

بكاء وانهيار الفنانين على مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

- الفنان محمد أنور

لم يتمكن الفنان محمد أنور من تمالك نفسه بسبب واقعة قصف مستشفى المعمداني، إذ خرج في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، وظهر خلاله منهارا من البكاء، وعلق قائلا: «آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر اعمل ليكوا حاجة غير إني أعيط، اللهم إنا مغلوبون فانتصر».

وقد لاقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المتابعين عن تضامنهم مع الفنان أنور، وغضبهم من جريمة الاحتلال الإسرائيلي.

- رنا رئيس

خرجت الفنانة الشابة رنا رئيس في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وهي تتحدث عن شعورها بالحزن الشديد جراء عملية قصف مستشفى المعمداني، وتحاول منع نفسها من البكاء، ودونت تعليقا بالإنجليزية قالت خلاله: «قلبي يتألم كثيرًا، لا أعرف ماذا أقول بعد الآن، فقط لا تتوقف عن الحديث عن القضية الفلسطينية، نحن بحاجة لإنقاذ الأطفال، يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية، اللهم ثبتنا، إن لله وإنا إليه لراجعون».

تغيير صور الحسابات الرسمية

- عائشة بن أحمد

قامت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، بتغيير صورة حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إلى علم دولة فلسطين، مع تدوينها العديد من المنشورات التي تدعم القضية الفلسطينية.

- عصام السقا

كما قام الفنان عصام السقا بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعلم فلسطين، معلنًا مباردة تغيير العلم عبر منصات التواصل.

• هاجر أحمد

وغيرت الفنانة هاجر أحمد صورة حسابها الرسمي على «انستجرام»، بصورة داعمة للدولة الفلسطينية، مع تدوينها العديد من المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني.

• عمرو دياب

وفاجئ الهضبة عمرو دياب متابعيه عبر حساباته الرسمية بتغيير الصورة الخاصة به، واستبدالها بصورة علم فلسطين، دعمًا للقضية الفلسطينية.

• باسل خياط

فيما قام الفنان السوري باسل خياط بتغيير صورة حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بصورة سوداء اللون، إعلانًا للحداد على ضحايا فلسطين خلال الأحداث الأخيرة.

تبرعات للهلال الأحمر

• عمرو دياب

كما أعلن الفنان عمرو دياب منذ قليل، تبرعه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر بمبلغ 5 ملايين جنيه، لصالح دعم الشعب الفلسطيني.

- محمد صلاح

كما كشف الإعلامي هاني حتحوت في وقت سابق، عن تفاصيل المبلغ الذي تبرع به محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لصالح الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية، وذلك عبر مؤسسة الهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن نجم منتخب مصر تبرع بمبلغ مليون دولار.