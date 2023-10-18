عضو «إفريقية النواب»: ندين القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأييدها الكامل لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها اليوم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع أولاف شولتس، المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي أعلن خلالها عن رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحق الأشقاء.

القضية الفلسطينية

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها، اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة بذلت جهدا كبيرا، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلى أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مؤكدة على موقف مصر الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على كلمة الرئيس السيسي، بأن مصر فيها 105 ملايين والرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، «ملايين المصريين مستعدون للخروج لنصره الأشقاء وهذا واجبنا كعرب».

وأعربت نائبة حماة الوطن، عن إدانتها بأشد العبارات، للقصف الإسرائيلي المتعمد، لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مما يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدة أن ما يحدث في قطاع غزة من إجرام واعتداء إسرائيلي صريح ليس بجديد على السياسية الإسرائيلية الإجرامية.

المجتمع الدولي

وطالبت النائبة نيفين حمدي، المجتمع الدولي، التدخل العاجل لوقف العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكل القوانين الدولية، لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام، معتبرة أن سياسات القمع والاستخدام المنهجي المفرط للقوة وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ونددت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، بأشاد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدائيه للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام بمختلف جنسياتهم، لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.