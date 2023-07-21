«الوطنية للإعلام» في ذكرى انطلاق بث التليفزيون: قاد حركة الفكر والثقافة

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، جموع الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر والذي بدأ في 21 يوليو عام 1960.

تأسيس التليفزيون عام 1960

وأشار حسين زين، خلال بيان صحفي، إلى أن ذلك اليوم الذي انطلق فيه البث التليفزيوني لتبدأ معه رسالة إعلامية جادة وهادفة رسخت لقيم ومبادئ المجتمع المصري الأصيل من خلال جيل عمالقة ورواد العمل الإعلامي المصري الذين قدموا إعلامًا مهنيًا متميزًا أسهم بشكل كبير في تشكيل ثقافة المجتمع وتنمية وعي المواطنين.

التليفزيون المصري قاد حركة التنوير الثقافي

وأكد حسين زين، أن التليفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التى تربى عليها أجيال عديدة، مشيرًا إلى أن أبناء الإعلام الوطني لايزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة.

تواكب متطلبات العصر

وأوضح أن هذه الرسالة تواكب متطلبات تطورات العصر ويقدمون خطابًا إعلاميًا يُسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الانجازات الغير مسبوقة التى تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري.