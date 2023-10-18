كاتب صحفي: هناك انحياز كبير وغير مسبوق من الولايات المتحدة لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إن المواقف المصرية منذ اندلاع أزمة غزة وهي على خط ثابت، لكن اليوم شهدت منحى مختلف ومؤثر، كان بمثابة لطمة لكل الأصوات التي ارتفعت للضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين في سيناء.

حملة إعلامية غربية منظمة وممنهجة ضد مصر

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حملة إعلامية غربية منظمة وممنهجة ضد مصر كأن مصر هي التي تقف عائقا أمام توفير مكان آمن للفلسطينيين، وهو جزء من مخطط إعلامي رأيناه جميعا في كل ما يتعلق بالأحداث منذ اندلاعها في 7 أكتوبر.

تصريحات الرئيس السيسي تحظى بدعم قوي

وتابع أن رد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها، اليوم، حظيت بدعم قوي جدا بين كل الأحزاب وشباب الجامعات والمواطنين وكل مكونات المجتمع، وأكد على المعنى المصري الأصيل ورغبتها الأصيلة في عدم تصفية القضية الفلسطينية، والرد على ما تطرحه معسكرات غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي تنحاز إلى إسرائيل انحيازا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.