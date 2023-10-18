ممثل الهيئة البرلمانية لـ«التجمع» في «الشيوخ»: ندعم ونؤيد موقف الرئيس السيسي

قال السيد عبدالعال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي يتوحد حولها الشعب المصري بكل انتماءاته، وهو ما لا تدركه دولة الاحتلال.

وأضاف في الجلسة الطارئة الذي يعقدها مجلس الشيوخ لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، ونقلتها قناة «DMC»، على الهواء: «نحن أمام لحظة تحول يدركها المصريون جيدا، ولأن الرئيس السيسي مواطن مصري بالأساس فقد عبر بعبارات واضحة ومحددة عن حقوق الشعب الفلسطيني ومخاطر المخطط الذي يحاك للمنطقة ويستهدف إضعاف المنطقة بالأساس من جانب آخر».

وواصل: «ما نراه الآن ليس هجمة صهيونية فقط من كيان استيطاني برعاية كيان استيطاني آخر هو أمريكا التي نشأت بالطريقة نفسها، وباسم الحزب، فإننا نؤيد وندعم موقف الرئيس السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء».