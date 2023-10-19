تبرع بالدم ووقفة احتجاجية بجامعة المنصورة دعما للقضية الفلسطينية

شهدت محافظة الدقهلية العديد من مظاهر دعم ومساندة القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين، سواء من خلال الإقبال على حملات التبرع بالدم في الجامعة أو من خلال وقفة احتجاجية في الجامعة ومظاهرات حب ودعم لفلسطين في الميادين في المنصورة بالدقهلية.

دعم القضية الفلسطينية بالدقهلية

كان الانطلاق من جامعة المنصورة والتي بدأت حملاتها في التبرع بالدم وجمعه من أجل إرساله إلى الأشقاء المصابين في قطاع غزة بفلسطين، إذ بدأت منذ يوم السبت وتستمر لمدة أسبوع، ولقيت إقبالا كثيفا من قبل الطلاب من أجل المساهمة والمساندة.

واستمر الأمر بخروج وقفة احتجاجية داخل جامعة المنصورة صباح 18 أكتوبر من خلال الوقوف في الجامعة مع الهتافات المتزايدة بـ«الله أكبر، وإحنا معاكي يا فلسطين، وفلسطين عربية».

وأكملت الوقفة بمليونية خرجت في شوارع المحافظة تجوب لتصل إلى ميدان أم كلثوم بمحافظة الدقهلية وتوافد المئات والآلاف على المظاهرة رافعين أعلام فلسطين ومصر بجانب بعضهم.

واستمرت المسيرة لفترة طويلة وعرض الشباب بها علم يصل طوله لأكثر من 14 متر، ويحمل علم فلسطين بجانب علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت المظاهرات والوقفات دليل على دعم كل أبناء محافظة الدقهلية لفلسطين وما يحدث بها من أحداث مؤلمة طالت الأطفال والشباب والسيدات وكبار الشيوخ.