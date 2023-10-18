محمد المرشدي: أطياف الشعب تدعم موقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

قال المهندس محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن كل فئات الشعب المصري بكل أطيافها تدعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب أفضل الأمثلة في لقاءاته مع زعماء الدول المختلفة بضرورة عدم تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير المواطنين العزل من قطاع غزة إلى سيناء.

المرشدي: الرئيس السيسي أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية

وأضاف «المرشدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قبل أيام، وما تحدث به مع المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال لقائه الأخير بسيادته أكد مدى اطلاعه ومعرفته بالقضية والمستقبل الذي يحيق بها، وما يسعى إليه جيش الاحتلال لتطبيقه على الأرض في سيناء.

سياسة الرئيس السيسي مع القضية الفلسطينية لم تتغير

وشدد رجل الأعمال على أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد كونه رجل وطني مخلص وملم بالقضية الفلسطينية بكل جوانبها، حيث إنه دائما ما يؤكد أن الموقف المصري لن يختلف مع الأشقاء، رافضا ما تسعى إليه إسرائيل من تهجير للفلسطينيين وتركهم لأراضيهم وإجبارهم للنزوح إلى مصر.

وأوضح أن سياسة الرئيس السيسي لم تتغير منذ توليه منصبه حيث إنه كان واضحا منذ اليوم الأول وأكد على أنه لن تكون هناك تبعية من مصر لأي من الدول الكبرى بعد اليوم، كما أكد على أن الأمن القومي المصري والحدود المصرية خط أحمر وأمن قومي ليس لأحد سلطان عليه سوى مصر، وهو الأمر الذي تضمنه القيادة السياسية للمواطنين.

وتابع: «نحن نساند الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومواقف الرئيس السيسي الداعم للأمة العربية فمصر هي صمام الأمان للأمة العربية كافة».

وأكد أن رجال الأعمال دائما ما يتجاوبون بشكل أخلاقي وإنساني وديني مع أشقائهم المحاصرين في قطاع غزة، وما يقومون به من إرسال للمساعدات للجانب الفلسطيني له تجاوب أخلاقي وتكاتف بين الأشقاء، وما يدعونا إليه ديننا ومعتقداتنا وأعرافنا.

واختتم: «أحيي موقف الرئيس السيسي وما أعلن عنه من قبل بعدم سماح مصر لعبور الأجانب من قطاع غزة لمعبر رفح، إلا بعبور المساعدات من قبل الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني فقط، ما يؤكد سيادة وهيمنة مصر على حدودها مع إسرائيل».