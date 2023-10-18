البابا تواضروس: ندين ما يحدث في فلسطين من وحشية وخراب

عبر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظتة الأسبوعية، عن استنكاره البالغ لما يحدث فى فلسطين من قصف ودمار وخراب وقتل ووحشية، موضحا أنه ليس هناك أي شيء من تكافؤ في الحرب، مضيفا قلوبنا تعتصر ألما مما يحدث فى غزة فهناك أعداد كبيرة من القتلى والضحايا والجرحى والمشردين، وباسم الكنيسة القبطية ندين هذه الأعمال الوحشية، فالإعلام ينقل مظاهر فى منتهى الألم.

وتابع البابا، أن مستشفى المعمدانى يعتبر أكبر مستشفى يخدم أهالي قطاع غزة، واستهدافه أمر يفوق الخيال بهذه الوحشية وهذا الخيال، مضيفا: «نصلي من أجل أن يعطي الله سلام وحكمة، ويحفظ أهلنا وإخوتنا المسلمين في غزة وفلسطين، وهذه الحرب نصلي ليعطيهم الله الحكمة، فحياة الإنسان أغلى ما يملك، فحينما يقوم الإنسان بتدمير الحياة بنفسه، يعتبر شر عظيم وسيسقط من رحمة الله».