البابا تواضروس: ندعم ونؤيد موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم، كنيسة مارجرجس أرض الجنينة تأييده لما أعلنه الرئيس السيسي من رفض إزاحة الفلسطينيين إلى سيناء.

وقال البابا تواضروس خلال عظته: «فى نفس الوقت نؤيد بكل قلوبنا ما أعلنه الرئيس السيسي والقيادة السياسية من أن تفريغ القضية الفلسطينية، بإزاحة وجود الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض جملة وتفصيلا، فالقضية الفلسطينية لو حدث هذا الأمر، سيكون مثل ما حدث سنة 1948، فالفلسطينيون تركوا ممتلكاتهم وبيوتهم، ونصلي من أجل كل أسرة تتشرد في غزة، وتفقد تربية أولادها، ونصلي ليحفظ الله بلادنا من كل شر»، موجها رسالة إلى جموع الأقباط: «أرجوكم تصلوا من أجل سلامة الوطن وحفظ بلادنا، وأن يعطي هدوء لكل جيراننا».

مبادرة لدعم القضية الفلسطينية

ذكر البابا أن في هذه المناسبة، أطلقت الكنيسة مبادرة من أجل كل من يريد تقديم تبرعات عينية أو مادية أو أدوية أو مستلزمات أو بطاطين الشتاء في هذه المناطق، لصالح أهلنا في قطاع غزة، موضحا «هنجمعها من خلال أسقفية الخدمات العامة وأماكن أخرى بالقاهرة، باعتبار إننا مشاركين وأعضاء فى التحالف الوطني للجمعيات الخيرية، التي تعمل في مجال المساعدات، الذي يريد إيصال المساعدة يسلمها لكنيسته، والكنيسة ستقوم بجمعها في مركز مارمارقرس فى كنيسة العذراء.. المشاركة بأبسط شيء تستطيع تقديمه، وهناك مساعدات كثيرة تقدمها مصر».

واختتم كلمته بقوله: «نصلي من أجل شعبنا، ومن أجل إيقاف الحرب، ونرفض كل أعمال العنف»، مطالبا الأقباط بالصلاة بشدة كل واحد في بيته، وفي الكنائس، من أجل إيقاف هذه الحروب وهذه الاعتداءات القاسية.