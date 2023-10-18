رئيس حزب الريادة: ما تشهده المنطقة حاليا مخطط منذ سنوات

قال كمال حسانين رئيس حزب الريادة، إن ما تشهده المنطقة خلال الفترة الحالية، مخطط موضوع منذ سنوات يستهدف فتح حدود الدول المحيطة بفلسطين لتصفية القضية على حدود دول الجوار.

وأوضح كمال حسانين رئيس حزب الريادة خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، المنعقد بمقر التحالف بمنطقة وسط البلد، قائلا: إن «إسرائيل وضعت مشروع منذ سنوات لتوطين الفلسطينيين بمنطقة شمال سيناء، الأمر الذي لا يرضى به الشعبين الفلسطيني والمصري، كونه إبادة أبدية للقضية، وتعزيز قدرات الاحتلال الجغرافية».

تصفية القضية الفلسطينية

وتابع رئيس حزب الريادة: «أثني على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي، وما اتبعه من تناول إعلامي محلي ودولي، أكد قوة الدولة المصرية وثبات موقفها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة أنها أذيعت على الهواء وشاهد العالم الحديث الذي جرى بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي».