«تعليم القاهرة»: حصص لتوعية طلاب المدارس بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبها

أصدر أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات بتنكيس الأعلام في جميع مدارس القاهرة، ووقوف الطلاب دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين في طابور الصباح، معلنًا تضامنه مع جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأمن القومي المصري.

«تعليم القاهرة» تثمن تصريحات الرئيس السيسي

كما ثمن «موسى»، التصريحات الواضحة والصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأييد ودعم مصر لقوى الشعب الفلسطيني، وتأكيد أنّ مصر لن تتخلى عن دعمها لها، كما أنّ التصريحات الرئاسية، تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، التي تعتبر حقوق الشعب الفلسطيني جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية.

توعية الطلاب بالقضية الفلسطينية

كما أكد أن مديرية التربية والتعليم بجميع قياداتها ومعلميها وجميع طلابها، تتضامن وتقف خلف القيادة السياسية الحكيمة في كافة ما تتخذه من قرارات وتحركات للحفاظ على السيادة المصرية وسلامة أراضيها.

ووجه المعلمين بضرورة توعية الطلاب بأهمية القضية الفلسطينية، وتعريفهم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على وطن آمن يسوده السلام في جميع أراضيه.