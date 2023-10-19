رئيس «القابضة للمياه» يناقش أعمال تطوير مصرف كوتشينر مع مسؤولي الغربية

ناقش المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أعمال تمويل وتنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بمحافظات «الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ».

جاء ذلك خلال زيارة رسلان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بحضور الدكتور المهندس صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تطوير الريف المصري

وأشاد رسلان بالتعاون المثمر والبناء مع محافظة الغربية في كل المشاريع التي تنفذها الشركة في نطاق المحافظة، مؤكدا أنّ الدولة تسعى لحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري، والحفاظ على مقدرات الدولة المائية.

وأشار إلى أنّ حكومة مصر وقعت اتفاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD، والاتحاد الأوروبي EU لتمويل تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كوتشينر بمحافظات «الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ»، ويعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر وتم إنشاءه عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية وينتهي بمحافظة كفر الشيخ، حيث المصب النهائي على البحر المتوسط.

وأوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أهمية المشروع ومدى اهتمام المحافظة به، وما يترتب عليه من إيجابيات تخدم المواطن والمجتمع، مؤكدًا أنّ المشروع سينقل المحافظة نقلة نوعية من حيث الجودة.

كما أشاد بجدية التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.