الكاتب الصحفي محمود بسيوني: الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، نائب رئيس قناة DMC وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت، فقد دفعت ثمن القضية الفلسطينية من اقتصادها ودم أبنائها منذ عام 1948، مشددًا على أنه لو لم توجد إسرائيل على الحدود المصرية، لاختلف حاضر ومستقبل مصر.

«بسيوني»: يجب أن نفرق بين الصهيونية واليهود

وأضاف، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «يجب أن نفرق بين الصهيونية واليهود، وأكبر خطأ حدث في هذه المسألة هو تديينها، ولو التزمنا بالمسار السلمي والسياسي لاختلفت المسائل كثيرا ولشاهدنا الدولة الفلسطينية موجودة على أرض الواقع».

وتابع الكاتب الصحفي: «ندفع ثمن حكومة متطرفة في إسرائيل قد تؤدي إلى نشوب إقليمية، ومصر لن تفرط في أمنها القومي لحساب مشروعات إسرائيلية استيطانية جديدة، وإسرائيل تريد تصدير أزمتها الداخلية للمنطقة».

ما حدث في 7 أكتوبر 2023 حطّم نظرية الأمن الإسرائيلي

وأكد، أن ما حدث في 7 أكتوبر 2023، حطّم نظرية الأمن الإسرائيلي للمرة الثانية بعد حرب أكتوبر المجيدة، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى تحريك حاملة طائرات بعدما كانت تريد الخروج من الشرق الأوسط، بعدما كُشفت إسرائيل أمام مجموعة من العناصر المسلحة، وما حدث فشل استخباراتي ذريع لإسرائيل.