«الجيل» ينظم وقفة بالمحافظات دعما للرئيس ورفضا لتصفية القضية الفلسطينية

نظم حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجى الشهابي، وقفة احتجاجية حاشدة على مستوى الجمهورية تأييدا لموقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، بالحيلولة دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ودعم المطالبات المصرية بسرعة تدخل المجتمع الدولي لوقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستهدفة للمدنيين من أهالي القطاع، وإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية للمواطنين هناك.

وقفات احتجاجية بالميادين الكبرى

واحتشد أعضاء وقيادات الحزب وأنصاره والمواطنين في الميادين الكبرى بالمحافظات المختلفة حاملين علمي مصر وفلسطين تعبيرا عن الترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية والمندد بالاعتداء الاسرائيلى الوحشى على الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل فى غزة الصامدة والداعم للحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية الدولية، وردد المشاركون عددا من الهتافات المناصرة للقضية الفلسطينية منها: “شمال يمين على الأقصى رايحين” و“بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”، و“أهوه جاهزين شهداء بالملايين”.

تأييد قرارات الدولة تجاه القضية الفلسطينية

كما أكدت قيادات حزب الجيل وأعضائه وكذلك المشاركون تأييدهم لقرارات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومى المصرى مرددين أنه خط أحمر لن نسمح بتجاوزه كما أكدوا على دعمهم الكامل للدولة المصرية والرئيس السيسى فى قراراته تجاه المحاولات الإسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بدفع أهل غزة للنزوح إلى سيناء والإستيلاء على أراضيهم بزعم تصفية المقاومة هناك.

وأكد ناجى الشهابي نزول قيادات الحزب وأعضائه وأنصاره فى الوقفات الاحتجاجية التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى مشددا أن مصر تعيش لحظات تاريخية تحمى فيها على الأمن القومى للبلاد وتحافظ فيها على حياة شعبنا الفلسطينى الذى يتعرض لغارات وحشية من طائرات العدو الاسرائيلى وتفف فيه بقوة مع حقه المشروع فى إقامة دولته وعاصمتها القدس وأكد رئيس حزب الجيل أن مصر الشعبية باحزابها ونقاباتها العمالية والمهنية ومنظمات مجتمعها المدنى خلف مصر الرسمية وهى تتحدث عن نفسها ومكانتها التاريخية ودورها فى حماية الأمن القومى العربى وتسمع الدنيا كلها بأنها خلف الدولة وقواتنا المسلحة الباسلة .