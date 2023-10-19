عضو بـ«النواب»: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني وندعم مواقف القيادة السياسية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، إنّ ما يحدث في قطاع غزة يندرج تحت بند جرائم الحرب، مطالبا بالتوثيق الجيد لكل هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها مهما طال الزمن.

رفض تهجير الشعب الفلسطيني

وأضاف في الجلسة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: «نرفض أي نوع من أنواع التهجير للشعب الفلسطيني، وندعم كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية من أجل حماية الأراضي المصرية والأمن المصري».

وتابع: «نطالب كل الأطراف ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والرجوع إلى حدود 1967».