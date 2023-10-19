أحمد الخطيب: لهجة العالم نحو القضية الفلسطينية تغيرت بسبب صلابة موقف مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنه نتيجة لصلابة الموقف المصري من الأحداث في فلسطين تغيّر موقف العالم كله مثل الموقف الأمريكي، وبعدما كان منحازا تماما اتصل جو بايدن رئيس أمريكا بالرئيس السيسي وتم الاتفاق على آليات تنسيق العمل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

لمعبر مُغلق من الجانب الفلسطيني بسبب استهدافه من إسرائيل

وأضاف الخطيب، خلال تقديم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «الإعلام المصري قوي ولدينا قناة إخبارية دولية تحمي السماء المصرية من الأكاذيب والشائعات، قِيل إن مصر أغلقت معبر رفح ولكن هذا ليس صحيحا، لأن المعبر مُغلق من الجانب الفلسطيني بسبب استهدافه من إسرائيل، كما أن مصر استقبلت المساعدات من مختلف الدول في مطار العريش الدولي».

وتابع الكاتب الصحفي: «دور الشعب المصري عظيم، وبالتالي تغيرت اللكنة العالمية فيما يخص القضية الفلسطينية، وأعلن بايدن أن إسرائيل وافقت على فتح معبر رفح، والموقف الروسي كان واضحا وصريحا حيث استخدم حق الفيتو ضد قرار يدين فلسطين».