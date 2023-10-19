رئيس «زراعة النواب»: نرفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس والنواب، إنه يفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه من إجراءات، دفاعا عن القضية الفلسطينية وحفظًا للأمن القومي المصري.

الجلسة الطارئة لمجلس النواب

وأضاف في كلمته الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: «المشاهد المروعة التي نشاهدها يوميًا وتحدث في قطاع غزة من اعتداء على المدنيين والعزل والسيدات والأطفال، أصبحت متكررة وتدمي قلوبنا جميعا».

وتابع: «الشعب المصري قادر على الدفاع عن أرضه والقضية الفلسطينية، ونؤكد رفضنا التام لأي عمليات للتهجير القسري للفلسطينيين».