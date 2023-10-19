عضو بـ«النواب»: الشعب الفلسطيني يكافح من أجل بلاده وإقامة دولته

قال النائب كريم درويش إن الشعب الفلسطيني المناضل يكافح من أجل بلاده، وإقامة دولته على أرض فلسطين وعاصمته القدس، موضحا أنه كان يحضر إحدى الاجتماعات في محفل برلماني دولي وطرحت أزمة غزة خلاله، وكان هناك إجماع من المعكسر الغربي بحل المشكلة بالتهجير القسري، ولكننا رفضنا، وأكدنا لهم أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر لا يمكن المساس به.

الجلسة الطارئة لمجلس النواب

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينة، أننا يجب أن نكون على وعي تام في هذا الأمر، ونعلم أنه لا توجد حلول مؤقتة على حساب مصر، ومن المفيد أن نوضح أننا لدينا في مصر 9 ملايين ضيف نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن إذا كانت هناك ظروف استثنائية فلهم مطلق الحرية في الاتجاه شمالا كما يريدون، مؤكدا أن هناك 105 ملايين مصري على الاستعداد للتضحية بأنفسهم، ويجب أن يحذر الجميع من غضبهم.