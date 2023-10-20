3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الجمعة.. احذر سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تضرب 3 ظواهر جوية البلاد اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الجمعة

وحددت الأرصاد الجوية 3 ظواهر مختلفة من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم.

1- انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

2- الشبورة المائية

ولفتت الأرصاد الجوية إلى انتشار الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

3- سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% اليوم الجمعة على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.