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تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع «برايد» بمطروح.. يستهدف القضاء على الفقر

كتب:

أسماء زايد
03:42 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
الزراعة

الزراعة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن  وزارة الزراعة  بحثت مشروع تعزيز القدرة على المواءمة  فى البيئات الصحراوية «برايد» بمحافظة مطروح.  

 ولفت المركز عبر الصفحة الرسمية الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن المشروع  يستهدف القضاء على الفقر، مشيرا إلى أن  تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع «برايد» بمطروح يتمثل فيما يلي:

 تفاصيل المشروع

-  ينفذ في محافظة مرسى مطروح.

- يستهدف تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية.

- يستهدف الحد من الفقر وتعزيز المأكل والأمن الغذائي بالمناطق الريفية.

- يدعم إتاحة أنماط حياتية مربحة ومستدامة وقادرة على التكيف.

- يُنفذ بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».

ما تم إنجازه فى مشروع « برايد»

- إنشاء 58 فصلاً تعليميا ساهمت في محو أمية 600 سيدة بدوية.

- تنفيذ 956 بئرا لحصد مياه الأمطار.

- إنشاء 60 خزانًا أرضيا.

- توزيع شتلات التين والزيتون مجانا على الأهالي.

تطهير 53 بئرا رومانيا لتوفير المياه

طوال العام.

إقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة

البدوية اقتصاديا.

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية.

الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق.

تطبيق ممارسات زراعية جديدة.

 

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