«الأرصاد»: تلاشي فرص سقوط الأمطار بمعظم المحافظات وطقس اليوم مائل للحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد الاستمرار في استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار بمعظم المحافظات، بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وهو ما جعلنا نشعر بارتفاع طفيف في قيم الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين.

قيمة الحرارة العظمى بالقاهرة

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30، وبالتالي الطقس في فترة النهار سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس معتدل على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والطقس حار على المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تنخفض قيم الحرارة والأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر والصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح 21 و22 درجة مئوية».