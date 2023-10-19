تراجع أسعار النفط مع تخفيف العقوبات على فنزويلا وترقب أحداث الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو 2%، اليوم الخميس، مع تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا، للسماح بتدفق المزيد من النفط للأسواق، لكن المخاوف من احتمال تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، حدت من هذه الخسائر، وفقًا لوكالة «رويترز».

العقود الآجلة لخام «برنت»

وانخفضت أسعارالعقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.97%، إلى 89.70 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط، الأكثر نشاطاً، لشهر ديسمبر، بنسبة 1.6%، ليصل إلى 85.89 دولار للبرميل، وفقًا لـ«رويترز».

اتفاق بين حكومة فنزويلا والمعارضة

وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة في فنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين حكومة فنزويلا والمعارضة السياسية هناك لضمان انتخابات نزيهة في 2024، وفقًا لـ"رويترز".

إنتاج النفط الفنزويلي

وقال خبراء، إنه من غير المتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي سريعًا، لكنه قد يعزز الأرباح من خلال إعادة بعض الشركات الأجنبية إلى حقولها النفطية وتوفير خامها لمجموعة أكبر من العملاء الذين يدفعون نقدا.

مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2٪ في الجلسة السابقة، بسبب المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية بعد أن دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب الصراع في غزة وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن مخزون أكبر من المتوقع.

وقالت مصادر لرويترز، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لا تخطط لاتخاذ أي إجراء فوري بشأن دعوة إيران عضو المنظمة، مما هدأ المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة.

مخزونات النفط الأمريكي

وانخفضت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الطلب على الديزل وزيت التدفئة، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة (EIA)، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الوقود المقطر انخفضت بمقدار 3.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر إلى 113.8 مليون برميل.