منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الجيزة

تستمر مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية بالمنافذ والمحال، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وخصصت محافظة الجيزة بعض المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقرى بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية للتخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية، وأعلنت عن افتتاح منافذ جديدة.

منافذ بيع السلع في محافظة الجيزة

وتابع محافظ الجيزة، افتتاح 3 منافذ سلعية جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة، في بعض المناطق، وهو ما نعرضه في السطور التالية، وفق الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بيع السلع بمركز ومدينة أبو النمرس، بمنافذ الوحدات المحلية في كل من:

الوحدة المحلية بشبرامنت

الوحدة المحلية بالمنوات

الوحدة المحلية بالمدينة

وشدد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على ضرورة توفير الكميات المناسبة من السلع الأساسية والغذائية المختلفة لسد احتياجات المواطنين والالتزام بنسب التخفيض المعلنة، ووجه مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين، لرصد المخالفات بالأسواق والممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.