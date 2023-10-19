ارتفاع الذهب لأعلى مستوى عالمياً في 3 شهور.. هذه هي الأسباب

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً على المستوى العالمي، اليوم الخميس، لتقترب من أعلى مستوى في نحو 3 شهور، إذ عززت الاضطرابات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، المقرر في وقت لاحق اليوم، وفقاً لما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء اليوم.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسباب ارتفاع الذهب عالمياً منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن ارتفع أكثر من 130 دولاراً، أو ما يقرب من 8% منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في 6 أكتوبر الجاري، وفقاً لـ«رويترز».

تزايد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية

تلقت أسعار الذهب في الأسواق العالمية دعمًا من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث تزداد المخاوف بشأن الحرب بين غزة وإسرائيل، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والعربية أيضاً.

وترتب على هذه المخاوف، اتجاه المستثمرين إلى المعدن الأصفر، وتوجيه أموالهم إلى الذهب تحسباً من تأثيرات هذه الحرب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب.

تراجع الدولار الأمريكي

كما ساهم تراجع الدولار الأمريكي، في انتعاش أسعار الذهب العالمي، وزيادة الزخم على المعدن الأصفر.

وواصل الدولار الأمريكي خسائره، التي أنهى عليها الأسبوع الماضي، ليتراجع مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري في الأسواق العالمية، مع استمرار توقعات الأسواق بشأن توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة، وانتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة.