متخصص «سوشيال ميديا»: META تعمل بـ3 مراحل من خطوات تعطيل منشورات دعم غزة

قال خالد البرماوي الصحفي المتخصص فى السوشيال ميديا، إن META تعمل بـ3 مراحل من مراحل تعطيل المنشورات المتعلقة بدعم الأشقاء في غزة.

التحجيم المرتبط بالانتشار والتفاعل

أضاف خلال لقائه على قناة «الحياة»، أن المرحلة الأولى تتعلق بعدم وصول المنشورات، إذ أنه مثلما يحدث من منع الإمدادات عن أهلنا في غزة، هناك نوع من أنواع التحجيم المرتبط بالانتشار، والتفاعل على المنصات.

3 مراحل لتعطيل المحتوى

وتابع: «كثير جدًا من التفاعل العربي كان على المنصات الرقمية التى ليس ملكًا للعالم العربي، كما أن فيسبوك وإنستجرام وواتساب عملت 3 مراحل لتعطيل المحتوى من أول عدم وصوله وانتشاره، والمرحلة الثانية وهي وقوف المحتوى من خلال حذف البوست، والمستوى الثالث غلق الصفحة نفسها، وهو ما حدث بالفعل من غلق الكثير من الصفحات، من بينها صفحات لصحفيين فلسطينيين، حيث أن 15 صحفيا توفوا في الأحداث.