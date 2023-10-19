مظاهرة في شوارع المنصورة غدا تأييدا لتصريحات الرئيس السيسي لرفض تهجير الفلسطينيين

تنطلق مظاهرة غدا في شارع قناة السويس أمام ميدان أم كلثوم في الدقهلية لدعم الشعب الفلسطيني، ولدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أعلن حزب مستقبل وطن عن دعمه للقضية وتأييده لقرارات الدولة المصرية وتنظيم مسيرة تجوب شوارع المدينة دعما للقضية وتأييدا لقرارت رئيس الجمهورية.

منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم

قال محمد محب حماد، أمين الشؤون القانونية في حزب مستقبل وطن شرق المنصورة، إنه من المقرر تنظيم مظاهرة سلمية في مدينة المنصورة غدا، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين، لما يحدث لهم من عدوان وتدمير والمئات من الشهداء الأبرياء ونؤيد كل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنها في مصلحة الشعب المصري والفلسطيني معا والقرار الحكيم في منع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيهم.

السيسي لديه خبرة عسكرية وسياسية

وأضاف عصام محمد رشاد، أمين شرق المنصورة في حزب مستقبل وطن بالدقهلية، أن الشارع يؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحرك في هذ الصدد للحفاظ على سيناء، خاصة أنه رجل مصري أصيل وعسكري وله تجارب سياسية كثيرة ولديه خبرة كبيرة في العمل السياسي والعسكري وخاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.