وزير الخارجية: سنعمل خلال قمة القاهرة للسلام 2023 على التوصل لاتفاق دولي

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه أبلغ السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باقتناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة مضيفًا أنه وفي هذا الإطار قد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة القاهرة للسلام 2023 وسنعمل من خلال القمة التي تعقد بعد غد /السبت/ على التوصل إلى توافق دولي اتساقًا مع المبادىء الدولية والإنسانية لخفض التصعيد وصولًا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

شكري يشيد بجهود الأمم المتحدة

وأشاد شكري بالجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشيرًا إلى أنه يضم صوته لصوت جوتيريش في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورًا وأن يسمح بنفاذ الاحتياحات الإنسانية العاجلة.

حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح

وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلًا عن تسخير إمكانيات مطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة لافتًا إلى أنه على الرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيثة لإعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة من الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع، وأن يكون هذا الدخول دائمًا ومتواصلًا ودون انقطاع.

تحذيرات مصرية مستمرة

وقال إن مصر طالما حذرت من مغبة إمعان إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية، وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف، ولا نرى بديلًا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود خطوط يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

إضفاء مزيد من الزخم

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة السكرتير العام للأمم المتحدة في قمة القاهرة للسلام، المقرر انعقادها بعد غد، يضفي المزيد من الزخم لهذا الحدث في ضوء الجهود الحثيثة التي يبذلها لتحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف وهي جهود محل تقدير من جانب مصر.

دعم أممي

وقال الوزير شكري إن جهود جوتيريش في الإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن، يعد دليلًا آخر على الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.