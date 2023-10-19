أحمد فايق: جوهر القضية الفلسطينية يلخصها بيت شعر لمحمود درويش

قال الإعلامي أحمد فايق، إن جوهر القضية الفلسطينية والعربية يخلصها بيت شعر للشاعر محمود درويش، والذي قال: «ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»، لافتا إلى أن الاستطاعة حاليا ليست موجودة عند الشعب الفلسطيني الشقيق.

الحق دائما معنا

أضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن كل وسائل التواصل الاجتماعي تدعم دولة الاحتلال أمام الحق، والحق دائما معنا، نحن لا نحتاج إلى عوالم افتراضية لإثبات قدرة الحق، فالحق معنا لأننا معنا الأرض والتاريخ والبشر، والحق قبل كل شيء في العالم.

وأشار إلى أن الحق هو ما قاله الشعب المصري بدعمه لكلمة الرئيس السيسي، الذي قال جملة شديدة الأهمية، وهو أن مصر لن تسمح بالضغط من أجل تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وتهجير أهلها إلى سيناء، ولن يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية التاريخية.

لن نقبل إنهاء القضية الفلسطينية

أكد أن الشعب المصري لن يقبل إنهاء القضية الفلسطينية بهذا السيناريو المرسوم بإحكام، وهو الضرب في غزة والضغط عليها في الاتجاهات كلها، حتى لا يكون أمام الإخوة الفلسطينيين سوى الموت أو الهروب في اتجاه مصر، لكنهم قالوا إنهم سيموتون من أجل الأرض.