أمين سر «الشئون العربية» بالنواب: ما يحدث في فلسطين جريمة تطهير عرقي

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه منذ اليوم الأول للأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وهناك يقين تام بأن تلك الأحداث تختلف عن سابقتها، ولذلك فإن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد.

ما يحدث في فلسطين المحتلة جريمة تطهير عرقي

وأضاف أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، قائلًا «أعلناها من اليوم الأول بأن ما يحدث في الأراضي العربية في فلسطين المحتلة هي جريمة إبادة عرقية، ودي أول مرة تكون لدينا الأدلة الكاملة على فكرة الإبادة العرقية والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني».

منذ بداية الأحداث كان هناك حالة من التواطؤ

وتابع بأنه منذ بداية الأحداث كان هناك حالة من حالات التواطؤ وليس التغييب من قبل دول العالم، «زمان كنا ندين صمت العالم ولكن حينما تحدث العالم اليوم أظهر وجهه القبيح وتواطؤه، وهو ما اتضح من خلال الموقف العدائي للبرلمان الأوروبي ضد الدولة العربية».