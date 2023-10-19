أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهوداً كبيرة لحل القضية الفلسطينية

أشاد خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، باللهجة الواضحة التي انتهجتها مصر، والتي تتمثل في إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، واعتبر أن القمة الدولية للسلام، التي دعت إليها مصر، والتي من المقرر عقدها يوم السبت المقبل، تمثل «ضربة معلم» للدبلوماسية المصرية، على حد وصفه.

الأزمة الليبية

وقال «العزي»، خلال تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، إن مصر بذلت جهوداً كبيرة لحل القضية الفلسطينية، كما كان لها دورها الكبير في الأزمة الليبية، واعتلى الدور المصري الريادة العربية، مشيرًا إلى أننا أمام جسم عربي بدأ يتعافى ويقف أمام الخطط الإسرائيلية والأمريكية.

إقامة الدولة الفلسطينية

وتابع أن هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية لأن أي خلل بالأمن القومي العربي وتحديدًا المصري فإن المصريين يتحدونه، مشيرًا إلى أن مصر عندما قالت إنها ستفتح معبر رفح ولتتجرأ إسرائيل أن تضرب المساعدات التي تخص الجيش المصري،هم يعلمون قوة الجيش المصري والشعب الذي يتحول لجيش وقت الحروب.

وأكد أن مصر استطاعت الترويج لمنتدى السلام وهذا يحسب لها لأنها نقطة مميزة في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن لأي وزير خارجية من هنا وهناك أن يملئ تعليمات على دولة هي النقطة المركزية بالشرق الأوسط.