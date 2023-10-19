«في خطوة واحدة».. كيف تربح 120 الف جنيه خلال 24 ساعة فقط؟

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن الطرق الاستثمارية سريعة العائد، حيث تعد الشهادات الإدخارية ذات العائد المدفوع مقدماً الخيار الأكثر أماناً لمن لا يستطيعون المتاجرة برؤوس الاموال، حيث تعبر الشهادات الإدخارية التي تقدمها البنوك المصرية مضمونة في جميع حالاتها.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية تحقيق عائد 120 الف جنيه خلال 24 ساعة فقط، من خلال شراء الشهادة التي يقدمها البنك العربي الإفريقي بعائد 40% يدفع مقدماً، بالإضافة الي شروط وقواعد شراء تلك الشهادة:

شروط شهادة البنك العربي الإفريقي

- الحد الادني لإصدار الشهادة 5 الاف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه مصري بدون حد أقصي.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- نسبة الفائدة 40 % من قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.

- يصرف العائد بالكامل مع باية ربط الشهادة.

- لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 اشهر من تاريخ الرط وفقاً لقواعد البنك.

تحقيق عائد 120 الف جنيه

ويمكن للمواطنين تحقيق عائد 120 الف جنيه، عند شراء شهادة البنك العربي الإفريقي بمبلغ 300 الف جنيه، علي سعر عائد 40% مقدماً يصبح أمام العميل تحقيق ربح 120 الف جنيه في خلال يوم واحد فقط من شراء الشهادة.