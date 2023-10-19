اللواء حمدي بخيت: إسرائيل تعاني من ارتباك وعجز في البعد السياسي والاستخباراتي

قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إنه حينما يكون هناك صراعًا على الأرض، من الضروري النظر اليه من الأعلى لمعرفة المناخ المصاحب لذلك الصراع من قبل نشوبه وأثناء وقوعه والأهداف التي يرمي اليها، بالإضافة الى الشواهد الموجودة على الأرض والتي تحدث متوازية مع الصراع لتدلنا على الرؤى للأطراف المتصارعة.

الاعتداءات على الأقصى لم تحدث من قبل

وأضاف المحلل العسكري والإستراتيجي خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه بالقياس على ما يحدث على الأراضي الفلسطينية، فإنه بالحديث عن المناخ المصاحب للصراع من قبل نشوبه فالإعتداءات التى حدثت على الأقصى لم تحدث من قبل، مشيرًا الى أنه سقط فيها قتلى بالمئات بالإضافة الى تجاوزات بسكان المستعمرات.

سعي إسرائيل للقيام بإجراءات أحادية من شأنها التلميح لتقويض عملية السلام

وتابع «إن ذلك أوجد شحنة كبيرة جدًا ليس داخل إسرائيل فقط ولكن في العالم العربي والإسلامي كله، كما أن الشيء الآخر هو سعي إسرائيل خلال هذة الفترة للقيام بإجراءات أحادية من شأنها التلميح لتقويض عملية السلام مثل إقتحامات المسجد الأقصى والتصريح بمناطق جديدة لبناء مستعمرات».

وأوضح أن ملف الأسرى هو أحد الدوافع التي أدت لهذا الشكل من العمليات التي تمت، كما أنه لم يحدث في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي أن يتواجد داخل مجلس الحرب الإسرائيلي الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي وقائد القيادة المركزية الأمريكية مما يعني أن هناك تخيل وتصور سياسي وسياسي عسكري نحو هذة الأزمة بسيناريوهاتها المختلفة، وهو ما أوضحه خطاب بايدن.

هناك ارتباك في إسرائيل

وأكمل «هناك إرتباك في إسرائيل، وهناك عجز في البعد السياسي والإستخباراتي والتدريب للقوات والإرتخاء الغير مبرر طبقًا لتصريحات السياسيين».