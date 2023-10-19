خبير استراتيجي: توجد مدينة عسكرية كاملة أسفل غزة يتحصن بها عناصر المقاومة

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للدخول البري أو الدخول الجزئي بريا في منطقة شمال وادي غزة، والجانب الإسرائيلي تعود بأن المقاومة الفلسطينية لديها قدرات عالية في منطقة الشمال، واستطاعوا بناء ما يسمى بـ«مترو غزة» أو المدينة العسكرية أسفل غزة.

شبكة كبيرة تحت الأرض

وأضاف «محيي الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن هذه المدينة يتحصن بها عناصر المقاومة، ويجري فيها تصنيع الصواريخ والقنابل وغيرها، وهي شبكة كبيرة للغاية في حدود القطاع سواء الشمالي أو الشرقي، وينتشر بها خلايا وأعضاء المقاومة وسرايا الجهاد.

إسرائيل أعلنت حالة الحرب

وأشار إلى أن إسرائيل حاليا في حالة حرب على نحو رسمي، وهذا له قيود في التعامل على المستوى السياسي والأمني والعسكري والداخلي للشعب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه سيتم اجتياح قطاع غزة بكل تأكيد نظرا لأن الخسائر الإسرائيلية كبيرة، وأصبحت هناك حالة تهيئة في إسرائيل لتقبل الخسائر القادمة.