«حياة كريمة» في «الحسينية».. مدارس ووحدات صحية وملاعب وكهرباء

«ملاعب، مراكز شباب، وحدات صحية، طرق، مدارس، كهرباء، وإنترنت»، مشروعات عدة نفذتها الدولة فى قرى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة، التى جاءت لتصنع حياة جديدة للأهالى الذين عانوا من غياب الخدمات لسنوات طويلة حسب تعبيرهم. ويُعد مركز الحسينية أكبر مراكز المحافظة بواقع 31% من مساحتها، حيث يتكون من 10 وحدات محلية و41 قرية.

«حياة كريمة بالنسبة لنا طوق نجاة، عشنا سنوات طويلة منسيين، وفجأة وجدنا كل شىء، مشروعات فى قطاعات كثيرة، وفى وقت قياسى، جعلتنا نشعر أننا على قيد الحياة»، بتلك الكلمات أشاد عثمان الشربينى، أحد أهالى قرية النجاتى التابعة للوحدة المحلية بقرية قهبونة بالحسينية بالمشروعات التى تنفذها «حياة كريمة» للنهوض بالريف، مشيراً إلى أن عدد السكان فى القرية يتجاوز 5 آلاف نسمة.

وتابع: «من أكثر المشكلات التى كانت تؤرقنا عدم وجود صرف صحى بالقرية، حيث اعتمد الأهالى على حفر طرنشات الصرف الصحى بجوار منازلهم، ويتم كسحها أسبوعياً، بمبلغ بدأ بـ5 جنيهات حتى وصل إلى 70 جنيهاً، وذلك للنقلة الواحدة».

ولفت إلى أن ذلك كان يشكل عبئا كبيرا على الأهالى، ويُحملهم أعباء مادية فوق طاقتهم، ما دفعهم للتقدم بالعديد من الطلبات إلى الجهات المختصة لطلب إدخال مشروع الصرف دون جدوى، وهو ما نفذته مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن القرية شهدت تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، والغاز الطبيعى والإنترنت، والكهرباء، وبرج الاتصالات، وتغطية الترع والمصارف، ورصف الطرق، موضحاً أنه تم الانتهاء من مشروع الغاز وتوصيله لكثير من المنازل، أما باقى المشروعات فهى فى المراحل النهائية، ومقرر الانتهاء منها خلال أشهر قليلة.

ولفتت «أم إبراهيم»، إحدى سيدات القرية، إلى أن مشروع الصرف أنقذ الأهالى من مشكلة كانت كابوساً بالنسبة لهم ليلاً ونهاراً، مضيفة أنه فى حال حدوث طفح كانت تنتشر الروائح الكريهة، ويتعرّضون للأمراض، أما مشروع الصرف فيوفر لهم حياة صحية وآمنة وبيئة نظيفة.

«أهالى «الإخيوة»: مكتب البريد يخدم أكثر من قرية

وقال أحمد عباس، من أبناء قرية الإخيوة، إن القرية مدرجة بمشروع حياة كريمة، وتم إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة، مشيراً إلى أن مَن كان يحتاج لإنهاء أى إجراءات فى مكتب بريد كان يضطر للذهاب إلى مدينة الحسينية، التى تبعد عن القرية مسافة 20 كيلومتراً، وكانوا يقطعون تلك المسافة خلال ساعتين، أما الآن يخدم المكتب القرى التابعة والتى تبعد عن الإخيوة 4 كيلومترات.

وقال مجدى البقرى، أحد أبناء قرية شرارة، إنه تم تجديد مركز شباب الإخيوة وإنشاء ملعب خماسى والملعب القانونى لكرة القدم، لخدمة قرية الإخيوة والقرى القريبة منها، لافتاً إلى أن فريق الإخيوة يلعب فى الدرجة الرابعة ومنطقة الشرقية لكرة القدم.

وتقام حالياً مباريات بين الأندية على الملعب القانونى، مشيداً بالاهتمام بمراكز الشباب لأنها تمثل مكاناً مهماً للشباب والأطفال والنشء لاستغلال أوقاتهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والقراءة، بما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع ككل، كما تُعد متنفساً للأهالى، خاصة فى القرى التى تخلو من الحدائق ووسائل الترفيه.

وأشار متولى جمال، أحد أهالى قرية «قهبونة» إلى تطوير مركز شباب القرية بعد توقف النشاط الرياضى منذ عام 2011 وتحويل المركز إلى نقطه شرطة، مضيفاً أنه تم إنشاء نقطة شرطة جديدة وإعادة مركز الشباب إلى مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن تطوير مراكز الشباب فى قرى أخرى، منها قرية «بحر البقر 1» وقرية «بحر البقر 2» ومركز الشباب فى قرية الحمادين، علاوة على إنشاء مركز شباب أبوصميدة على مساحة أكثر من 15 قيراطاً.

وشملت الأعمال إنشاء المبنى الرئيسى لمركز الشباب وإقامة ملعب وسور لخدمة أهالى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وإنشاء مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسى، وتضم 11 فصلاً مدرسياً لخدمة قرى «أبوصميدة- مفارق الشرطة- كوبرى أبوكبيش- عرب المساعيد- الدواغرة- وغيرها».

من جانبه، قال محمد عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ 913 مشروعاً فى 41 قرية و740 تابعاً بمركز الحسينية، لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية، وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

رئيس المدينة: إنشاء موقف سيارات ومحطة سكة حديد وسوق حضارى

وأضاف «عبدالمنعم» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 553 مشروعاً، وجارٍ تنفيذ 312 مشروعاً آخر، وسيتم البدء فى تنفيذ 48 مشروعاً على التوالى من إجمالى 913 وبنسبة تنفيذ إجمالية 82%، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ وحدتى إطفاء من إجمالى 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88%، وتنفيذ مشروع إنشاء موقف سيارات بنسبة 100%، وتنفيذ مشروع إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100%، وجارٍ تنفيذ 82 مشروعاً فى قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58%، وجارٍ إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25%، وجارٍ تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضارى بنسبة بلغت 64%.