على مدار يومين.. فحص 971 مواطنا في قافلة مجانية بالمنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية ميت سراج بمركز قويسنا، التي استمرت على مدار يومين، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وشهدت القافلة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

التخصصات الطبية المتوفرة بالقافلة المجانية

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج مجانا للمرضى المترددين على القافلة.

ندوات تثقيفية على هامش القافلة في قويسنا

وأضافت منسق القوافل، بأنه جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 971 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ151 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 92 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 22 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.