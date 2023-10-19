برنامج الأغذية العالمي: الوضع مأساوي في غزة.. والقطاع تحت الحصار الشامل

قالت عبير عطيفة، المتحدث الرسمي باسم برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع صعب ومأساوي في قطاع غزة، وهناك عملية حصار شاملة، ونأمل دخول المساعدات الإنسانية على جناح السرعة، فالقطاع يعاني نقصاً في الوقود والماء والمواد الغذائية والمواد الطبية.

المواد الغذائية تكفي لـ5 أيام

وأضافت «عطيفة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن معظم المحلات التجارية نفدت أو قاربت المنتجات الغذائية بها، ولديهم ما يكفي لمدة 5 أيام، بينما كبار التجار لديهم مخزون يكفي لأسبوعين، لكن المشكلة الكبيرة هي عملية انتقال المواد الغذائية من المستودعات للمحال التجارية.

4 مخابز تعمل في غزة فقط

ولفتت إلى أن برنامج الأغذية العالمي بدأ في توزيع المواد الغذائية منذ أول يوم من الأزمة وقاربت ما لديه من مخزون على النفاد، ومن ثم الأمر صعب، وكثير من الأسر تأثرت بصورة كبيرة، والمحال التجارية منها تهدم، كما أنه من بين 24 مخبزاً لم يبق سوى 4 فقط يعملون بشكل يومي.